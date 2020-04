Omsorgssenteret opnar for utandørs besøk

Nyheter

Kulatoppen omsorgssenter opnar for at pårørande kan besøke bebuarar. Dette skal skje utandørs. Ordninga trer i verk frå 01.05.2020.

– Målet er foreløpig at kvar bebuarar får besøk ein gong per veke, seier kommunalsjef for helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø.

– Ein gjer merksam på at ordninga vil evaluerast fortløpande og kan endrast på kort varsel for å sikre forsvarlig smittevern av bebuarar, står det i kunngjeringa som er underskrive av sjukeheimslege Rune Nordpoll.

Det er ynskjeleg med besøk på ettermiddag, 30 minutter frå cirka kl. 17.00 til 17.30. Dersom dette er eit vanskeleg tidspunkt for enkelte pårørande, vil vi forsøke å få til besøk på eit anna tidspunkt. Pårørande må ringe til tunet til bebuaren for å avtale dag og tidspunkt.

Besøk vil føregå utandørs i utearealet eller på altanane til tuna. Den einskilde bebuar vil få følgje av tilsette til møtestaden. Ein avtaler når den tilsette skal hente bebuar igjen. Det skal ikkje komme meir enn 2 besøkjande samtidig til ein bebuar.

Tilsette må på førehand avklare at besøkande ikkje er sjuke.

Besøkande skal vaske henda heime før besøket og bruke handsprit på Kulatoppen før og etter besøket.

Besøkande skal unngå fysisk kontakt under besøket og holde minst 1, og helst 2 meters avstand.

Bruk av hanskar og munnbind er ikkje nødvendig.

– Vi veit at dette er ein vanskeleg situasjon for både bebuarane og pårørande, men vi vonar de har forståelse for at dette er naudsynt for å beskytte bebuarane våre, skriv sjukeheimslege Rune Nordpoll i kunngjeringa frå Kinn kommune.