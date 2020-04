Råd for tilbakeføring til kontorene

Nyheter

Rådene er utviklet av arbeidsmedisinere i Arbeidstilsynet, og er i utgangspunktet laget for Arbeidstilsynets eget arbeid med å planlegge hvordan ansatte skal tilbakeføres til kontorene på en gradvis og trygg måte når tiden er inne for det.

Hjemmekontor så lenge det trengs

– At Arbeidstilsynet har utviklet en veileder med råd for tilbakeføring betyr ikke at vi haster med å komme tilbake på kontorene. Det betyr at vi forbereder oss, slik at vi er klare til å sette i gang når helsemyndighetene og regjeringen gir beskjed om at vi kan gjøre det, skriver Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

Foreløpig er den klare anbefalingen at alle som kan, fortsatt bør sitte på hjemmekontor, og Arbeidstilsynet sier de skal gå foran med et godt eksempel.

– Dette er en del av dugnaden vi er med på for å begrense koronaspredningen i samfunnet. Når vi som kan jobbe hjemmefra, gjør det, bidrar vi både til å begrense smitte, og til at det kan åpnes opp for de som trenger det mest, slik som skoler og barnehager og virksomheter som er nødt til ha sine folk på arbeidsplassen for å få gjort jobben og for å holde hjulene i næringslivet i gang, sier direktør Trude Vollheim.

Stor etterspørsel

Det er mange virksomheter som har tatt kontakt med Arbeidstilsynet for å få råd om hva de må tenke på, og hva de må gjøre når de skal tilbakeføre ansatte til kontorarbeidsplassene. Arbeidstilsynet har derfor laget en ekstern versjon av veilederen, slik at flere kan få hjelp og støtte i risikovurderingene og planleggingen av hvordan ansatte kan returnere til kontorlokalene på en trygg måte. Dette har Arbeidstilsynet dialog med Folkehelseinstituttet om.

Veilederen inneholder blant annet råd om hvem som bør fortsette å sitte på hjemmekontor, også når man starter en tilbakeføring til arbeidsplassen. Veilederen inneholder også råd om kontorlokalets utforming, rullering av arbeidstakere så det ikke skal bli for mange på kontoret samtidig, nødvendig avstand, ventilasjon og rutiner for renhold og bespisning.

– Det er store forskjeller på kontorløsninger. Rådene er ment som et grunnlag for lokale risikovurderinger og tilpasninger. Grunnleggende smittevernregler ligger til grunn, og veilederen oppdateres dersom det kommer nye råd fra helsemyndighetene, sier Vollheim.