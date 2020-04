Skal du til fjells 1. mai-helga? Husk vinterdekk

Nyheter

Metereologisk Institutt har sendt ut farevarsel i Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Så om en planlegger en tur tuil fjells, må en tenke seg om.

– Har du lagt om til sommerdekk og skal litt opp i høyden, må du rett og slett få på vinterdekkene igjen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Værvarselet sier at det på steder over 400 meter over havet kan komme mellom fem og femten centimeter snø i løpet av torsdag kveld og natt til fredag.

– Det betyr utfordrende kjøreforhold, og sommerdekk er ikke det du skal ha på bilen da, rådgir Sødal.

Siden hytteforbudet er opphevet og det er den første langhelgen av flere langhelger i mai, er det ventet at mange vil bruke den på hytta. Da kan det bli en del trafikk både til hyttene langs sjøen og fjellhyttene.