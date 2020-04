Tillater arrangement for inntil 50 personer dersom en holder avstand og det er en ansvarlig arrangør

Nyheter

– Arrangementet må være på offentlig sted, og det må være mulig å holde avstand på én meter. Det må også være en ansvarlig arrangør som holder oversikt over hvem som er der, og dermed kan bidra til rask smittesporing om det blir nødvendig, sa Bent Høie.

Uten en ansvarlig arrangør er det ikke tillatt, dermed er hjemmefester ikke lov.

– Det er også forbud for alle arrangement på offentlig sted for mer enn 50 personer.

Høie opplyste også avstandregelen på to meter nå justeres ned til å være minst en meter.

– Men om det er mulig, hold gjerne større avstand, sa helseministeren.

Kravet om en ansvarlig arrangør åpner for at deler av næringslivet kan åpne litt opp også.

– Om en skal arrangere en 50-årsdag eller et bryllup med en ansvarlig arrangør, så gir det muligheter for næringslivet, som hoteller og serveringssted, sa næringsminister Iselin Nybø.

Høie varslet også at, dersom alt dette går bra, så vil en trolig fra 15. juni åpne opp for arrangement inntil 200 personer.

For arrangement mellom 200 og 500 mennesker er det ingen avklaring per i dag, og heller ikke for idrettsarrangement og -konkurransen.

– Men om en klarer holde en meters avstand på banen, kan en sette i gang, sa kulturminister Abid Raja.