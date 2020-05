«Sørgeleg at Vestland fylkeskommune ikkje vil ha milliarder til veg»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av Helge André Njåstad, Stortingsrepresentant FrP

Eg trur aldri før det har skjedd at ein fylkeskommune seier nei takk til milliardar til veg frå Stortinget. Men det er det som er i ferd med å skje i Vestland fylkeskommune der fylkesutvalet tilrår overfor fylkestinget å seie nei takk til statlege pengar til Hordfast.

Nasjonal transportplan (NTP) er delt i to deler – fyrste og andre del av planen. Stortinget behandla dagens NTP i 19. juni 2017. Der prioriterte Stortinget både E16 Bergen – Voss og E39 Hordfast med over 20 milliardar i perioden 2023–2029. Det er altså pengar Stortinget nyleg har sagt dei vil bruke i Vestland fylke, Vestland fylkeskommune no setter i spel. For det er klart at det svekker våre sjansar på Stortinget å sende pengar heim når me blir møtt med her borte argument om at dykk vil sjølv ikkje ha pengane. Og då fungerer det slik at det er andre regionar som forsøker å få pengane til sine prosjekt. Dei hamnar ikkje andre plassar i Vestland om det er det ein trur.

Difor er dette å skyte seg sjølv i foten. MDG og SV som ikkje vil ha veg har vunne fram. Korleis kan Ap og Sp akseptere at disse mindre partia skal få fullt gjennomslag? Vestland FrP sitt fylkesårsmøte var heldigvis tydeleg på at vi sjølvsagt skal ha dei prosjekta som allereie ligg i dagens NTP og så skal me i tillegg kjempa for nye som og er nødvendig.

Det siste Vestland no treng er omkampar, usikre signal om at vegane våre ikkje er viktig slik fleirtalet på fylkestinget no legg opp til. Heldigvis er det Stortinget og ikkje Fylkestinget som avgjer til slutt. Men det hadde vore bra å få draghjelp frå eige fylkesting og ikkje motarbeiding.