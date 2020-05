Nyheter

Etter seks uker med stopp i aktivitet og stengte hytter, vender DNT nå sakte tilbake til en ny hverdag. Men den ekstraordinære situasjonen krever at gjester bestiller på forhånd og følger smittevernreglene.

– Etter lange uker hjemme trenger folk å få luftet hode og kropp i andre omgivelser. DNT har et stort ansvar for å bidra til det, og derfor har vi innført en rekke tiltak slik at vi kan gi gode naturopplevelser på en forsvarlig måte, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Plassbestilling påkrevd

Enn så lenge er det kun et utvalg hytter som blir tilgjengelige for bestilling. Det gjelder først og fremst selv- og ubetjente hytter i nærheten av byer og tettsteder, og de betjente hyttene Haukeliseter på Hardangervidda og Sota Sæter i Breheimen. Det viktigste folk som vil på tur må gjøre fremover er å bestille plass i forkant, opplyser DNT.

– Dette er ikke året for å ta ting på sparket. DNT er kjent for at det alltid er plass på hyttene og at ingen blir avvist. Slik blir det ikke i år. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. Det er ikke mulighet for drop-in, dagsbesøk eller å bruke toalettet ved selv- eller ubetjente hytter om du er på tur i området, sier Klarp Solvang.

Alle skal føle seg trygge

DNT har utarbeidet en instruks for smittevern både på hyttene og på fellesturer. Det blir blant annet begrensinger i antallet som kan bo på hyttene samtidig. Det blir også andre vaskerutiner, både for de som bor på hytta og for hyttetilsyn og hyttevakter.

– Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye vurdering internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Alle skal føle seg trygge enten de er på tur med oss eller bor på hyttene våre, sier Klarp Solvang.

Mindre grupper, god avstand

Den største endringen i turtilbudet er krav om påmelding og at turene blir satt opp med færre deltakere. Turgruppene vil bestå av kun fem personer inkludert turleder. I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbud.

– Da er det en forutsetning at det holdes god avstand mellom gruppene. Alle som ikke tilhører samme husstand må sørge for å holde to meters avstand. Dette er en ny situasjon for alle. Hvordan det vil se ut om en måned eller to, er umulig å spå. Dagens smitteverninstruks tar høyde for situasjonen slik den er i dag, og vil tilpasses dersom retningslinjene endres, sier Klarp Solvang.

- Vær fleksibel

DNT viser til at 2020 er annerledesåret, og at unntakstilstanden også vil prege friluftslivet fremover.

– Vi skal gjøre det vi kan for at alle som ønsker det skal få gode naturopplevelser fremover, men det vil bli annerledes enn det man er vant til. Både DNT og turgåere må endre rutiner og praksis. Med god planlegging og en innstiling om å følge reglene, er vi sikker på at dette blir bra, tross alt. Vi ser frem til å vise enda flere alle de fantastiske mulighetene som finnes som turist i eget land, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Her er foreløpig oversikt over hyttene som åpner i løpet av mai.