Industribygget skal få ny fasade og nye leiligheter er på trappene

Nyheter

Akkurat nå holder de på med utskifting av fasaden på industribygget, samtidig som de forbereder seg på en eventuell utvidelse av kontorlokalene i andre etasje, forteller Tonny Grotle, som er daglig leder i Havstjerna Eiendom AS, eier av Iglandsvik Næringspark.

– Koronasituasjonen gjør at vi avventer litt når det gjelder eventuell utvidelse innendørs, men vi har i alle fall ledige lokaler, både til kontor andre formål.

Igland Næringspark, som ligger i havna i Iglandsvik, består nå av 12 kontorer som i tillegg til Havstjerna Eiendom huser blant annet Sparebanken Sogn og Fjordane, Solvens, Dimeq, Norsk Marinfisk og Rederiet Vestfart. Kontorene deler møterom og andre fasiliteter.

– I tillegg har vi et kontor som vi leier ut på «clean-desk» basis. Det vil si at dette kontoret kan leies på dagbasis, hvis du for eksempel pendler eller trenger å få unna litt jobb mens du er på ferie her eller lignende, sier Grotle.

Alle kontorene som ble bygget i andre etasje i næringsparken i løpet av de to siste årene er utleid, men lokalene som tidligere blant annet huset Bremanger Fryseri har fremdeles plass tilgjengelig.

– Vi har 8.000 kvadratmeter til disposisjon, og leier ut lagringsplass for alt fra fiskeflåten til rørleggere og bønder. I tillegg har vi vinterlagring av bobiler, campingvogner og båter, sier Grotle.

Prosjektansvarlig for Havstjerna Eiendom, Siri Solheim, jobber også med ombyggingen av det gamle sparebankbygget på Hauge, der det i løpet av sommeren skal stå tre nye utleieleiligheter klare.

– Det er god etterspørsel etter utleieleiligheter. Vi ønsker å tilby leiligheter til dem som ønsker å flytte hjem eller prøvebo her før de eventuelt kjøper bolig i Bremanger, sier Solheim.

– Vi håper at ting kommer mer i normalt gjenge snart, slik at vi forhåpentlig kan bygge ut flere kontorer eller tilrettelegge for annen næring i lokalene våre her i Iglandsvik. Det blir i alle fall fint å få på plass den nye fasaden på bygget her nå. Det blir en skikkelig ansiktsløfting som jeg tror leietakerne vil sette pris på, legger Solheim til.