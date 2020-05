Nyheter

25 personar er det siste døgnet blitt testa for viruset. Ingen av dei fekk påvist Covid-19.

Helse Førde har framleis ein person inne til behandling. Vedkommande ligg utan respirator.

Sju pasientar som har hatt viruset er blitt friskmeldt og skreve ut.

Det er to tilsette som er heimeverande og sjukmelde på grunn av Korona. Det same talet gjeld for tilsette med stadfesta smitte. Totalt er det rundt 3000 tilsette i Helse førde.