Dette er vekas mest leste saker

Nyheter

Det var fredag Fjordenes Tidende delte saka om det lokale firmaet si store satsing på Nordfjordeid.

Vidare var det mange som ville lese om at fristen for å legge om til sommardekk er gått ut, og at mange ikkje veit kva krav som gjeld.

At ungane på Bryggja fekk ei spesiell mottaking til den fyrste skuledagen på lenge var den tredje mest leste saka denne veka.

Resten av lista er som følgjer:

Industribygget skal få ny fasade og nye leiligheter er på trappene

Bruker ledige dager til å pusse praktskuta fra 1877

– Hos oss er alle velkomne. Det finst ikkje utestenging i rånemiljøet

Fikk gave på 150.000 kroner – nå kan de skifte ut tjue år gammelt turnutstyr

Disse riksvegene skal asfalteres i år