Lunefull april bekrefter klimaendringene

Nyheter

– Norge som helhet ble 1,5 grader varmere i april enn normalt, og 25 prosent våtere. Mye tyder på at dette er den nye normalen for april. Den globale temperaturøkningen gir seg utslag både i temperatur og nedbør her til lands også, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Kaldt i nord, varmt i sør

Varmest var det i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark, med avvik på tre til tre og en halv grad over normaltemperatur. I nord lå derimot flere værstasjoner i Troms og Finnmark rundt en halv grad under normalt. Månedstemperaturen for hele landet lå ca. 1,5 °C over normalen.

Varmest var det i Lysebotn i Rogaland, i Oslo og på Gullholmen i Viken. Gulsvik i Viken hadde månedens høyest målte temperatur med hele 23,5 grader 22. april.

Kaldest var det i all hovedsak i nord. Den laveste temperaturen målt var -26,1 i Kautokeino i Troms og Finnmark 5. april. De laveste snittemperaturene ble målt på Gamanjunni i Troms og Finnmark, Narvik i Nordland og på Juvvasshøe i Innlandet.

Unormalt mye nedbør

Flere værstasjoner på Vestlandet fikk tre til fire ganger så mye nedbør som normalt. Det var særlig vått på Eide i Møre og Romsdal, Gullfjellet i Vestland og på Eimhjellen i Vestland.

Den endelige månedsoppsummeringen med rekordoversikt publiseres mandag 4. mai