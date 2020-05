Ber om at kommunestyret gjør om vedtak

– Dette dreier seg om likhet for loven

Nestleder i Stad Landskap, Thomas Honningsvåg, håper at kommunestyret i Stad opphever vedtaket i utvalg for areal og eiendom om at tilkomstveien til Okla vindkraftverk skal gis fritak fra regulering i friluftsområder.