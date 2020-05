– Dette kommer godt med i arbeidet for økt aktivitet i ytre Nordfjord

Nyheter

– Spesielt i disse vanskelige tider er idrettslag veldig viktige, og de gjør en fantastisk innsats for mange barn og unge, men det er vanskelig å få gjennomført de inntektsbringende aktivitetene slik vi kjenner dem. Det er derfor da ekstra hyggelig å kunne støtte Måløy FK med et beløp, sier Berg i en pressemelding Måløy FK har publisert på sine Facebook-sider.

Christian Berg jobbet i Måløy for Gunnar Carlson i tre år på midten av 90-tallet før han flyttet hjem til Oslo. Siden da har Berg blant annet vært konsernsjef i Hafslund og i dag er han som finansdirektør i Wilhelmsen. 50-åringen har fremdeles sterke bånd til Måløy og bidrar med styreverv i flere lokale selskaper, blant annet Lefdal Mine Datacenter.

15.000 kroner går også til Mlan, og Berg begrunner sitt valg om å støtte Mlan slik:

– Kunnskap og interesse for teknologi må dyrkes i så mange fora som mulig. Mlan gjør dette gjennom arrangementer for ungdom på deres plattformer. Vi trenger definitivt ulike møteplasser for å skape grobunn for ideer om morgendagens produkter og tjenester.

– Måløy FK takker for støtten på 15.000 kroner som de sier kommer godt med i arbeidet for økt aktivitet i ytre Nordfjord, skriver styret i klubben avslutningsvis.

– Dette var ekstremt kjekt! Som Måløy FK sier kommer dette godt med i arbeidet for økt aktivitet i ytre Nordfjord, sier Sebastian Kvalheim i Mlan.