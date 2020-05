– No prøver vi å få tilbake «gutsen» litt

Nyheter

– Vi har mange frivillige lag og organisasjonar som har problem sidan alt er blitt avlyst og dei går glipp av inntekter. Og sidan det er mykje usikkerheit rundt dette, ynskjer Stad kommune å bidra med informasjon.

Det seier rådgjevar for lokal samfunnsutvikling i Stad kommune, Arild Vonheim.

I webinaret som skal sendast over kommunen si Facebook-side tysdag kveld, vil føredragshaldarane gå gjennom ulike tema som omhandlar reglar og retningslinjer knytt opp mot dei ulike laga sine aktivitetar, samt korleis ulike tilskots- og kompensasjonsordningar kan bidra til at ein kjem seg velberga ut på den andre sida når alt dette er over.

Vil legge fram alternative metodar

– Etter ein innleiing frå kultursjef Geir Holmen, vil kommuneoverlegen fortelje litt om kva ein må passe på om ein har lyst til å opne opp for aktivitet igjen. Så vil ordføraren ha ein seanse der han fortel om korleis vi skal løyse situasjonen her på ein best mogleg måte, og så skal eg sjølv gå igjennom kva for ordningar det er å søke på for å få inntekter i dei ulike laga igjen, seier Vonheim.

Til møtet kjem også dei som har funne seg ein måte å overleve på gjennom krisa. Vonheim nemner blant anna Bygda Yogaskule på Stadlandet, og Eid hagelag som kvar for seg har funne alternative måtar for å halde motivasjonen oppe, samt nye måtar å få kroner i kassa på.

Bakgrunner for webinaret er at ein internt i kommunen følte at no måtte dei gjere noko. Og det vart fort tydeleg at behovet for informasjon enklast kunne løysast med eit fellesmøte der dei frivillige kan få svar på det dei lurer på.

Svarar på spørsmål

No er det dei frivillige sin tur, ifølgje Vonheim.

– Det har vore snakka mykje om kva for ordningar næringslivet kan nytte seg av for å kome gjennom krisa. Men det er så mange frivillige lag og organisasjonar, bygdelag, hagelag, 4H-klubbar og liknande, som også har eit behov for informasjon. Så no prøvar vi å få tilbake «gutsen» litt, seier han.

Under webinaret tysdag vil kommunen stille med kyndig personell som vil sitte klare for å svare på alt folk måtte lure på. I den forbindelse blir det oppfordra til at folk sender inn spørsmål dei lurer på i forkant av møtet, sjølv om det også vil bli svart på ting direkte under sendinga og i tida etterpå.