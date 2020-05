Kom med gladmelding til barnebarn og besteforeldre

Nyheter

Det har vært lange uker der landets eldre generasjoner har måttet skjerme seg fra egne barnebarn og oldebarn, men nå myker også denne restriksjonen noe opp.

Under dagens pressekonferanse sa fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet at de mente det var trygt for barnebarn og besteforeldre å møtes, men det at det forutsatte at en fulgte de andre smittevernreglene.

Man burde helst være ute, ha rene hender og holde god avstand. Om det var snakk om besteforeldre under 65 kunne en også være inne, men holde god avstand og følge samme regler.

Folkehelseinstituttet pekte på at de nå hadde fått nok erfaringsgrunnlag til å si at barn ble sjeldnere smittet og fikk mildere symptom, gjerne ingen symptom. De visste også at mest smittsomme var personer som viste symptom. Dermed kunne møtereglene for barn og eldre mykes noe opp.