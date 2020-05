Nyheter

– Nå har vi åpnet opp igjen det selvbetjente serveringstilbudet om bord, melder Fjord1.

Dette gjelder så langt fergestrekningen Måløy - Oldeide.

Fjord1 oppfordrer likevel alle til å følge anvisninger om bord i forbindelse med smittevern.

– Samtidig oppfordrer vi om at opphold i salongen begrenses til de som ønsker benytte seg av serveringstilbudet, og at en ellers oppholder seg i kjøretøy under overfarten som tidligere, opplyser fergeselskapet.