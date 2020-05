Praktisk opplæring i de tyngste kjøretøyene er igjen tillatt

Nyheter

– Det at avstandsrådet er endret fra to til en meter, betyr at trafikkopplæringen i de tyngste kjøretøyene kan gjenopptas. Det er jeg glad for. Trafikkopplæring i de tyngste kjøretøyene er viktig både for trafikkskolene som er hardt rammet av smitteverntiltakene og for dem som trenger førerkort i de tyngste kjøretøyene for å komme i jobb, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.