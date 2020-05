Vil ha svar på tre spørsmål angående Skram skole

Nyheter

Kommunestyret i Kinn har vedtatt at en ny eller renovert Skram skole skal stå ferdig den 01.01.2023, og Egeberg refererer til en diskusjon i Kultur- og oppvekstutvalget der kommunalsjef Ellen Jåvold på svar om skolen skal ha fortalt at kommunen ikke har ledige ressurser til å jobbe med Skram skole, og dette var en av grunnene for at arbeidet går tregt.