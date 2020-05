Ny investor har kjøpt seg inn i datalagringsgruva

Nyheter

– For Lefdal Mine Datacenter er dette meget gode nyheter. I prosessen har det vært stor interesse fra en rekke investorer. Columbia Threadneedle er et ledende fond som forvalter store verdier globalt. De har hele veien vært tydelige på ambisjoner og hvordan de ønsker å utvikle Lefdal Mine Datacenter til å bli et av verdens største og ledende datasentre, sier daglig leder i Lefdal Mine Datacenter Jørn Skaane.