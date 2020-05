Ser en markert nedgang i arbeidsledigheten

Nyheter

Ferske tall fra NAV tirsdag, viser en nedgang i helt arbeidsledige på 8.227 personer, fra 33.419 til 25.191.

– Det er en større nedgang enn vi hadde ventet, men desto mer gledelig, skriver direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes i ei pressemelding.



Arbeidsledige 21. april Arbeidsledige 5. mai Kinn 718 566 Stad 358 245 Bremanger 120 92 Vestland 33.418 25.191

Arbeidsledigheten har gått ned 25 prosent på 14 dager, og det betyr at Vestland fylke nå har en arbeidsledighet på 7,5 prosent.

Det er størst nedgang i ledige innen salg og butikkarbeid, og i prosent er innen helse, pleie og omsorg at nedgangen er størst, med 40 prosent.

– Det er liten tvil om at lettelsen på smittevernrestriksjonene har ført til at yrkesgrupper som frisør, tannlege og andre innen personlig pleie har startet raskt opp igjen, sier NAV-direktøren.

Tallet på delvis ledige har derimot økt med 2.919 personer. Dette er de som har vært helt ledige, men som har begynt å jobbe igjen i reduserte stillinger.

Ledigheten er høyest for folk under 30 år, men også her er det bedring i tallene.