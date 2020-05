Åpner sitt tredje utsalgssted i det nye næringsbygget

Nyheter

I juni åpner Dragebygg AS en egen byggevarebutikk i første etasje i det nye næringsbygget i Deknepollen. Fra før av har bedriften to utsalgssteder, ett på Stad og ett på Fiskå. Butikken i Deknepollen blir en ny milepæl og et viktig knutepunkt for selskapet, forteller Heming Drage til Fjordenes Tidende.