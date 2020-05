Alle skoler kan åpne fra førstkommende mandag

Nyheter

I løpet av neste uke, fra mandag 11. mai, kan grunnskoler, videregående skoler og vokesenopplæring åpne. Også kjøreskoler kan åpne dersom de følger smittekravene til en-til-en-virksomheter.

Regjeringen vil også komme med en revidert veileder for barnehager og skoler.

Det blir opp til kommunene hvordan de vil tilrettelegge åpningen, men målet er at alle skal tilbake i løpet av neste uke.

– Noen er nok klare allerede mandag, mens andre vil trenge litt mer tid. Det er opp til kommunene når de klarer å åpne. Det kan være at ikke alle får et tilbud om å være fysisk til stede neste uke, men en skal få vite når en kan komme. Og deretter skal alle elever få komme på skolen regelmessig og jevnlig hver uke, sa Melby, og la til:

– Noen skoler har få elever og god plass, andre har mange elever og trange lokaler. Vi stoler på at skolene organiserer dette best mulig ut ifra lokale forhold og finner gode løsninger.

Det er ønskelig at 1. til 4. trinn så langt som mulig får et fulldagstilbud. Men for andre elever kan det bety mer uteskole, halve dager, andre lokaler og så videre.

For universitet, høyskoler og fagskoler åpner skolene for de studentene som trenger fysisk tilgang til lærestedet for ikke å komme bakpå i studiene. Andre studenter vil fremdeles motta fjernundervisning.

Fakta om videre gjenåpning fra 11. mai