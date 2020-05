Nyheter

Da formannskapet i Bremanger samlet seg torsdag i rådhuset, var det med litt større avstand enn tidligere.

Møtet avholdes i kommunestyresalen og med hver av de syv formannskapsmedlemmene på hver sin pult.

Ordfører Anne Kristin Førde (Ap) ønsket velkommen tilbake. Hun viste til at de sist holdt formannskapsmøtet over telefon, men at det nå ved å møtes fysisk ville være enklere å få gode diskusjoner.

Fjordenes Tidende følger møtet.