Krev at selskapet garanterer for opprydding og tilbakeføring når konsesjonen går ut

Nyheter

– Denne sak handlar om vegen. Men grunnen til det store engasjementet byggjer på kvar vegen endar. Det er det umogleg å kome vekk frå. Men saka handlar eigentleg om vegen. Senterpartiet har lovd for å jobbe for å sørge for at dette skjer på best mogleg måte for dei som blir råka og bur det. Det handlar om kva som tener innbyggjarane, kommunen vår og naturen, sa Paul Jakob Helgesen (Sp) i debatten.