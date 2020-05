– Det er alltid eit spørsmål om ein skal glede seg eller sørge over mindreforbuk

Nyheter

– Det er alltid eit spørsmål om ein skal glede seg eller sørge over eit mindreforbruk. Vi kan glede oss over at vi kan sett 25 millionar på fond, noko som er veldig bra i den situasjonen vi er no, med omsyn til at vi ikkje anar kor vi kjem ut etter korona. Samstundes veit vi at tenestene ikkje er like glade for mindreforbruk. Dei jobbar hardt for å bruke minst mogleg, sa Krogsæter då ho orienterte kommunestyret om resultatet.