– Jeg forstår ikke at det er mulig å få til en overskridelse på 60 millioner her

– Dette er veldig skuffende. Her er det noe som har sviktet fullstendig i planlegging og prosjektering, sier medlem i hovedutvalget for opplæring og kompetanse i Vestland, Sigurd Reksnes, om at anbudskonkurransen om nytt opplæringsfartøy ved Måløy vidaregåande skule kan bli avlyst.