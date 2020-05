Mangler Tittel

Kommunen må på banen for å sikre at Klokkergården kan drive privatskule for vanskelegstilte.

Opplæringsavdelinga i nye Vestland fylke vil ikkje forlenge avtalen med privatskulen som Stiftelsen Klokkergården driv i Torskangerpoll på Vågsøy. Det betyr at eit viktig og velfungerande tilbod til barn og unge som har det vanskeleg kan forsvinne. Klokkergårdstiftelsen er ein ideell stiftelse som jobbar for at barn og unge får rammer, tryggleik og omsorg. Institusjonen i Torskangerpoll tek imot ungdom som har hamna på skråplanet og som har falle utanfor det ordinære skulesystemet. Dei som er på denne institusjonen er der på bakgrunn av dei strengaste paragrafane i Barnevernslova.

I 16 år har Klokkergården drive privat skule. Dette er ein viktig del av behandlinga og eit viktig tilbod til dei vanskelegstilte barna og ungdommane som er i institusjonen. Slik vi har forstått det så har privatskulen til Klokkergården eit tett og godt samarbeid med både Vågsøy ungdomsskole og Måløy vidaregåande skule. For etter kvart som det går betre med dei som er i behandling på institusjonen så kan dei vere med på delar eller alt av skulane sine undervisningsopplegg. Skulane strekker seg langt for å tilpasse undervisninga til den enkelte sine behov og evner. Dette samarbeidet har vore svært godt.

Fylkesdirektøren seier no at dei vil trekke støtta til denne skulen for å sikre elevane sine rettar. Det argumentet kjøper ikkje dei som driv skulen og mange som kjenner institusjonen godt. No må leiinga i Kinn kommune på banen og sikre at dette viktige skuletilbodet til ei gruppe barn og unge som har fått ein dårleg start på livet sitt blir sikra. Vi veit det er mange som har fått god hjelp og eit nytt liv etter å ha vore ein del av Klokkergården sitt totale tilbod. Dersom ikkje fylkeskommunen snur, må kommunen bidra til å halde liv i dette viktige undervisningstilbodet.