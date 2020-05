– Det er ei oppleving å bu i eit hus som dette

Nyheter

– Huset er rett og slett ei unik bu-oppleving, seier Irene Dyrdahl Aanestad om familiehuset ho og ektemannen Tor har overtatt og renovert i Måløy.

Huset som Irene Dyrdahl Aanestad og ektemannen Tor Aanestad bur i skil seg stilmessig ut frå husa i nabolaget i Gate 2 i Måløy.

– Vi er så stolte over at de ville kome og sjå på huset vårt, seier Irene Dyrdahl Aanestad med eit smil idet ho opnar inngangsdøra for oss.

Det var Tor sin morfar, Kristoffer Holvik, som bygde det særeigne huset i 1954. Han var fiskeeksportør, og henta inspirasjon til huset frå dei mange turane sine rundt omkring i Europa.

– Han var spesielt inspirert av hus han hadde sett i Italia og England, fortel Tor.

Stor kontrast på 50-talet

Om huset skil seg ut i Måløy i dag, var kontrasten mykje større då huset var nytt.

– Mange i Måløy meinte huset hadde for mange og for store vindauge. Det var nok litt for luksuriøst etter etterkrigstida sin standard, smiler Tor.

Etter arveoppgjer i to generasjonar overtok Tor sin bror, Hans Aanestad, huset i 1982. Men så fekk han helseproblem for nokre år sidan og det blei vanskeleg for han å ta vare på huset.

– Eg og kona mi budde på Sola, der eg hadde hatt eigen legepraksis sidan 1978. Vi var begge pensjonistar, og vi begynte å leike med tanken på å flytte til Måløy og overta huset som eg hadde besøkt nesten kvar sommar sidan tidleg barndom, seier Tor.

Irene og Tor bestemte seg for å satse på Måløy og familiehuset. Etter at dei kom til Måløy i 2012 sette dei i gang med ei svært omfattande renovering av huset.

– Vi tok kontakt med Per Erling Sætren, og han og fire-fem kollegaar heiv seg rundt og skifta tak, isolerte huset og skifta 25 vindauge. I tillegg har vi skifta elleve innvendige dører og sju ytterdører. Det har vore ein stor jobb, seier Tor Aanestad.

Gjennomført interiør

Irene er kunstmålar, og har i tillegg til å fylle huset med eigen og andre sin kunst, brukt mykje tid og energi på det stilfulle og gjennomførte interiøret, samt fargane som er valt. Ingen ting er overlate til tilfeldigheiter.

– Eg må berre seie at dette huset rett og slett er ei bu-oppleving. Kvar dag, same kva lys det er ute eller inne, så er det ei oppleving. Til og med nattetid med alle lysa frå heile Måløy. Vi har ei fantastisk utsikt, sjølv om vi bur langt nede i Gate 2. Og så har vi skipsleia, som vi har uhindra utsikt til i alle retningar. Eg kallar det vesle Monaco, seier Irene og legg til:

– Entreprenøren sa ein gong, etter at han hadde vore ute i seglbåten sin, at han aldri hadde lagt merke til huset før når han kom seglande sørfrå, men at han no kunne sjå korleis det ruva etter at det var nymåla. Vi er så utruleg fornøgde med korleis huset har blitt. Vi nyt kvar dag her, seier Irene Dyrdahl Aanestad med eit stort smil.

Trass i at Irene og Tor stortrivst i huset, har dei framleis einebustaden i Sola.

– Vi merker at det er krevjande å sitte med to hus. Helsa er heller ikkje lenger kva den eingong var, og vi har tenkt lenge på kva vi skal gjere. Og for berre kort tid sidan tok vi avgjerda om at vi kjem til å legge huset i Måløy ut for sal. Dette har ikkje vore ei enkel avgjerd å ta, men det er nokre gongar i livet at ein må ein la fornufta bestemme over kjenslene, avsluttar Tor Aanestad.