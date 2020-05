– Framleis ønskjer ein del å leggje ned eller slå saman fleire fødeavdelingar og akuttfunksjonar. Dette må stoppast

Nyheter

– Norges Kvinne- og familieforbund har i alle år stått på for fødande kvinner sin situasjon rundt omkring i landet. Vi er eit langstrakt land, og vi ønskjer alle at det skal vere ein spreidd busetnad i heile landet. Då må ein og leggje til rette for at det ikkje vert for lang avstand for fødande kvinner til næraste fødeavdeling, seier forbundsleiar Aina Alfredsen Førde frå Bremanger.