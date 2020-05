Derfor bør man ikke reise selv om lokale myndigheter åpner opp

Nyheter

Statsministeren i Hellas har nå uttalt at han håper at landet ved Middelhavet kan ønske turister velkommen allerede 1. juli.

Det betyr ikke at man som nordmann bør reise på tur til sydligere strøk. Det avhenger nemlig helt av hva Utenriksdepartementet (UD) anser som trygt.

– Vi i Europeiske Reiseforsikring skjønner godt at slike utspill gjør at reiselysten melder seg. Men det er norske myndigheter, med UD i spissen, vi lytter til når det gjelder hvor det er trygt for nordmenn å reise. Dette gjelder både under koronapandemien og ellers, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

– En stor andel av kundene som kontakter oss har fortsatt et håp om å få reist på sommerferie til utlandet. Forsikringsdekningen vår gjør at de ikke risikerer noe ved å sitte på gjerdet så lenge reiserådet fra UD står. I tillegg gir vi syv ekstra dager med avbestillingsfrist etter at rådet utløper, som en ekstra trygghet for kunden, sier Handeland.

Europeiske dekker avbestillinger av reiser som ble kjøpt og betalt før reiserådet kom den 14. mars - uavhengig av fremtidig reisedato. Tilbudet gjelder som sagt så lenge reiserådet fra UD blir stående, samt i syv dager etterpå.

For reiser kjøpt etter at UD utstedte sitt reiseråd 14. mars, eller som kjøpes i tiden som kommer, stiller saken seg helt annerledes.

– Dersom man kjøper en reise i perioden når reiserådet fra UD står, vil man ikke få dekket avbestilling dersom dette rådet fortsatt er gjeldende ved avreisedato. Reiseforsikringen vil heller ikke dekke skader, sykdom eller andre hendelser som skjer dersom man velger å reise, sier Handeland.

– Det er ingen som på nåværende tidspunkt kan si noe sikkert om hvordan reisemulighetene blir i sommer, så det kan være lurt å ha litt is i magen. Oppheves reiserådet helt eller delvis vil situasjonen være en helt annen enn den er nå. Kjøper du en reise og UDs råd blir stående, sitter du igjen med risikoen selv, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.