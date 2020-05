Lærarar og tilsette ved skulen møtte mannsterke opp for å heie fram russen som endeleg fekk starte feiringa

– Vi gjer dette for å vise at vi er stolte av kva elevane våre har gjort sidan skulen blei stengde. Dei har jobba hardt og stått på. Dei har også tatt ansvar på mange område med tanke på smittevern, og det er imponerande å sjå, seier avdelingsleiar Helge Hjertenes som var blant dei som hadde møtt opp for å ta imot russen.