– Vi er glade for å få lov til å øve oss litt igjen

Fjordenes Tidende har på tidlig ettermiddag søndag mottatt tips om at det kunne se ut som om redningsskøyta driver en leteaksjon langs Ulvesundet og utover mot Stad ved Måløy i Kinn kommune. Et redningshelikopter fra 330-skvadronen har samtidig fløyet lavt over redningsskøyta.

Men redningsskøyteskipperen kan berolige alle – det er bare trening.

– Ja, vi øver sammen med redningshelikopteret på at leger kan få borde en båt, og mannskap komme seg fra helikopter til båt. Det er ikke verre enn det. Men vi er svært glade for å få til en slik øving etter at det lenge har vært liten aktivitet, avslutter Bergmann.