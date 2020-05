Gikk sammen med kameratene sine da han plutselig var borte

Nyheter

Hun forteller at det var mannen i 20-årene sine kamerater som oppdaget at han var borte rundt klokka to-halv tre natt til søndag.

– De var noen kamerater som var på vei hjem fra fest. Vedkommende gikk litt bak dem, og da de snudde seg, så de at han var borte.

Dette skjedde i Nordfjordeid sentrum i området i nærheten av ungdomsskole og idrettsplass, forklarer operasjonslederen.

– Vi ble varslet klokka fem i natt. Da hadde de først lett etter ham selv.

Nå er to politipatruljer, Røde Kors, brannvesenet og fire hundeekvipasjer fra Norske redningshunder ute og leter etter mannen. Det vil også komme to hundeekevipasjer til for å bidra i leteaksjonen.

– Hva mistenker kameratene kan ha skjedd?

– De er jo redde for at det kan ha skjedd ham noe. Men det er det vi har så langt.

Politiet ønsker tips i saken om noen har sett noe, har informasjon eller observert noe. Mannen hadde på seg grønn militærhettegenser, lyse dongeribukser og muligens lue.