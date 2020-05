Mannen i 20-årene er funnet i god behold

Nyheter

Det var klokka 05.15 at politiet ble varslet av mannens kamerater om at han var blitt borte for dem. Politi, brannvesen, Røde Kors og ekvipasjer fra Norske redningshunder ble sendt ut for å lete. Innsatsleder for leteaksjonen var politibetjent Morten Hagen ved Måløy lensmannskontor.

– Mannen har nå kommet til rette og det er veldig bra, sier Hagen, som forteller at det hele var udramatisk.

Han forklarer at mannen har sovet innendørs og ikke tenkt over at dette var noe problem.

– Da han våknet, hadde han fått en del meldinger, som han raskt svarte på, sier Hagen.

Denne meldingen om en potensiell forsvinning endte godt, og det er Hagen glad for. Han ser også at beredskapen i Nordfjord er god.

– Vi har hatt totalt 45 personer ute. Vi har hatt politi, brannvesen, Røde Kors og fire redningshunder. Dette viser at vi har mange som stiller opp og bidrar, og det er veldig bra.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt Tatjana Knappen bekrefter også overfor Fjordenes Tidende at mannen er kommet til rette. .

– Han er funnet i god behold, sier Knappen, som bekrefter at det hele var udramatisk og handlet om misforståelser.

Utover dette oppdraget forteller Morten Hagen også at det har vært en stille og rolig helg for politiet i Nordfjord.