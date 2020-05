Sonja har nytta avsatsar for å skape ein flott hage ut av ei steinur

Nyheter

Sonja Øvrelid har skapt ein nydeleg hage i ei steinur. Metoden ho brukar er å lage steinmurar i avsatsar oppover. Dei flate platåa nyttar ho så til stiar og plantebed.

Sonja har fått hjelp av mannen til å ta dei tyngste løfta med stein. Steinen har dei køyrt i trillebår frå ei steinur 300–400 meter innanfor.

– Eg torer ikkje tenkje på kor mange timar eg har jobba og kor mange turar vi har køyrt med stein. Men vi har i alle fall slite ut to trillebårer, fortel den lidenskapleg hageinteresserte kvinna på Lid i Eid.

Å lage ein mur er mykje arbeid. Først har dei reinska bort og grave ut, før dei har lagt pukk og støypt fundament som muren skal stå på. Så er hellene stabla oppå kvarandre til 40–50 centimeter høge murar. På denne måten er det danna platå i det elles bratte terrenget. Nokre stader er det lagt mold på platået, der det er planta. Andre stader er det lagt singel slik at det blir sti i terrenget.

Det er eit titals avsatsar oppover i terrenget, og Sonja fortel at dei har brukt cirka 20 år på å få til hagen slik han er i dag.

Kvar mur skulle vere den siste

– Det er mykje arbeid. Kvar mur vi har laga skulle vere den siste. Men så får du nye idear i løpet av vinteren, og set i gang nye prosjekt. Vi har ikkje laga ein ny mur kvart år, vi treng litt pause mellom. Vi har planlagt ein til, men det blir truleg den siste, smiler ho.

Sonja vaks opp på garden ovanfor eigedomen, og foreldra skilde ut tomt til henne på 1980-talet. Huset vart bygd i 1987. Tomta er knapt eit mål, og det meste av arealet rundt huset er hage. Arbeidet med hagen byrja først om lag ti år etter huset var ferdig.

– Vi hadde litt hage rundt huset frå starten. Men den store jobben i det bratte terrenget byrja på slutten av 1990-talet. Det var berre ei steinur der tidlegare.

Trass i at det meste av tomta no er hage, har ikkje Sonja tenkt å setje seg ned og seie at hagen er ferdig.

– Når du driv med hage, er det ikkje slik at alt på eit tidspunkt er ferdig. Ein hage er aldri ferdig, men alltid i utvikling. Du får nye idear og legg om litt når du føler for det.

– Del opp i prosjekt

Tipset hennar for dei som ynskjer å gå laus på utvikling i sin eigen hage, er å ha ein overordna plan, konsentrere seg om eitt prosjekt av gongen og jobbe over tid.

– Først og fremst må du ha motivasjon og like å jobbe i hagen. For min del synest eg det er mykje kjekkare å jobbe med noko i hagen enn å sitje stille på ein altan. Eg tek med meg kaffikanna ut, jobbar litt og set meg ned og drikk kaffi innimellom. Det synest eg er fint.

Sonja er medlem i Eid Hagelag, og fortel at ho reiser ein del rundt med hagelaget og ser på andre hagar i distriktet. Ho hentar også inspirasjon frå YouTube og andre nettstader.

– Men eg synest eigentleg det er for få hagar i bratt terreng. Her i Nordfjord er det til dømes mange som har bratte eigedomar som kan gjere meir ut av hagane. Dei unge i dag verkar meir opptekne av grønnsakshagar. Vi har eit miljø i hagelaga der vi utvekslar erfaringar, og det er kjekt. Men eg håpar endå fleire utviklar interesse for hage, for det er ein veldig fin ting å halde på med.

Har flest staudar

Staudar er plantane Sonja Øvrelid har flest av i hagen sin. Det vil seie uteplantar som kjem att år etter år.

Men ho har også ein del sesongplantar. Då vi var på besøk heilt i byrjinga av hagesesongen midtvegs i april, spirte det godt i drivhuset ho har etablert vest for bustaden. Her vart grunnlaget lagt mot slutten av vinteren. Etter kvart vert plantane sett ut i hagen, slik at bløminga er på topp midtsommars.

– Staudane har eg for det meste kjøpt på Hildenes Gartneri og Torheim Gartneri. Eg kjøper litt her og der, mellom anna på nettet om eg finn spesielle ting. Kor mykje pengar eg har brukt på hagen veit eg heldigvis ikkje. Hage er dyrt, men det er ein hobby som gjev deg både fysisk og psykisk velvære. Det blir ein del bøy, løft og hopping opp og ned mellom platåa.

Dyrkar drue

Molda ho har lagt på avsatsane er kjøpt i sekkar som plantejord.

– Eg har ikkje brunsniglar her, så eg tek ikkje sjansen på å kjøpe noko anna enn plantejord i sekkar. Eg kjøper der det er tilbod. Det er ikkje så mykje du fyller med ein sekk, så det går mange i løpet av året. Eit av problema med ein bratt hage, er at det renn mykje vatn her. I vinter har det vore ille med all nedbøren som har vore. Mykje mold renn vekk, så ein må fylle på med ny.

Ein fordel med bratt hage er at også snøen renn lett vekk, forklarar Sonja. Lid ligg solvendt ved sjøen og er ein grøderik stad. Frukttre har ho ikkje, men for tida eksperimenterer ho med ein plante vi gjerne assosierer med sørlegare breiddegrader.

– Eg har planta drue, og er veldig spent på om det går bra. Elles er eg veldig glad i å dyrke tomatar.