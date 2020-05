Rektoren om det nye opplæringsfartøyet

– Dette skal være noe mer enn en vanlig fiskebåt

Rektor ved Måløy vidaregåande skule, Åsta Navelsaker Røed, mener det er viktig å huske på at det nye opplæringsfartøyet skal være mer enn en vanlig fiskebåt, og håper at politikerne kan finne løsninger for å sikre finansiering av nybygget.