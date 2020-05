Tiltalte tek på seg ansvaret, men hugsar ingenting frå ulukka

Nyheter

Han hadde det ikkje lett då han forklarte seg. Han måtte ta mange pausar under forklaringa.

Han fortalde at dette var den første båtturen med den 27 fot store hurtiggåande båten. I det fine vêret så gjekk turen til Selje. Der hadde dei besøkt ein nær slektning og drukke litt alkohol der før dei gjekk på Frimannsbuda i Selje.

Der var dei til han og kona gjekk i båten for å køyre heim til Deknepollen.

Båtføraren hugsar ingenting frå ulukka Føraren av ulukkesbåten sa seg skuldig på alle tre punkt Det var ein tydeleg prega tiltalt som sa seg skuldig på alle punkt då rettssaka etter båtulukka i Selje i 2018 starta i dag.

Under rettssaka så forklarte den tiltalte at han var rusa, men at han ikkje kjende seg full.

– Eg var i godt humør og vi hadde det veldig kjekt, sa tiltalte.

Politiet konkluderer med at han hadde ein alkoholprosent på 0,94 då ulukka skjedde om natta

Han forklarte at han var godt vand med å vere på sjøen og køyre båt, og at han hadde båtførarbevis.

Båten hadde ein toppfart på 40 knop, men han brukte vanlegvis å ha ein marsjfart på 30 knop. Tiltalte sa det var ein veldig god sjøbåt og at den var god å manøvrere.

Han sa han var lommekjend i området, og at han meinte at han denne natta hadde navigert på sikt, og ikkje kartplottar. Han sa han hadde køyrd mellom Silda, Selje og Måløy i alle år.

Under forklaringa så sa han at han måtte ha feilnavigert då han køyrde på land.

Tiltalte fortalde også korleis han og dei to ungane deira har hatt det etter ulukka, og belastinga med at rettssaka to gonger har vore utsett, og at det har teke så lang tid.

Han sa det har vore ei forferdeleg tid.

Det er sett av tre dagar til rettssaka.