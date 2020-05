Vil ha svar på hvorfor fylkeskommunen vil si opp avtalen med privatskolen for vanskeligstilt ungdom

– Hva er det som gjør at fylkeskommunen vil si opp denne avtalen?, spør Sigurd Reksnes (Sp), som reaksjon på at fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse i Vestland har innstilt på å ikke videreføre opplæringsavtalen med Klokkergården skole.