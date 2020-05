Har sendt brev om privatskulen

Håpar fylkesutvalet vil sjå at desse ungdommane treng ein skuledag og ein kvardag dei kan meistre

Senterpartiet i Kinn er overraska over at fylkesdirektøren ikkje vil forlenge opplæringsavtalen med Klokkergården skole i Torskangerpoll. No har dei sendt brev til fylkesutvalet for opplæring og kompetanse i håp om å kunne påverke denne avgjerda.