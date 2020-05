Vestland i fare for å havne på økonomisk svarteliste

Nyheter

Det er NRK Vestland som melder saka.

I oversikta som vart lagt fram, ser ein at fylket må kutte 500 millionar på drifta dei neste fire åra, og at budsjettet for 2020 foreløpig viser eit minus på 700 millionar kroner.

Kommunaldepartementet varsla også denne veka at det nye storfylket i vest står i fare for å hamne på ROBEK.

Fylkestingsrepresentant og leiar i Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes seier følgjande til NRK:

– Vi var eit av dei rikaste fylka i landet, og no er vi plutseleg nærast konkurs. Det syner kor feilslått regjeringa sin regionreform er.