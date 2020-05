Fortsetter podcast-suksessen og det gode samarbeidet

Nyheter

– Vi lagde jo disse påske-poddene fordi vi som resten av verden var nødt til å tenke litt kreativt rundt hvordan vi skulle gjøre jobben vår i denne tiden. Så ble det et veldig stort engasjement rundt det! Det var mange som hørte på podcasten og vi fikk mange tilbakemeldinger på at dette var både bra og viktig. Så da bestemte vi oss for at dette kan vi gjøre mer av, sier prest i Vågsøy, Mari Saltkjel.