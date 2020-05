Nyheter

Natronkaker har blitt laga i heile Sogn og Fjordane langt tilbake i tid. I boka Fjordamat kan vi lese at natronkake var typisk kvardagsmat, laga for å dryge brødet eller når ein var tom for brød og andre kaker. Natronkake har mange andre namn, som troster, glohoppe, hoppedurre, klappekaker og asekaker.