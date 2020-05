Legg opp til annleis folkefest med båtparader, taler for dagen, familieaktivitetar – og eit og anna tog

Nyheter

– Det er klart at det blir ein annleis og spesiell 17. mai, men vi håpar folk blir med på dei arrangementa som er og kosar seg, seier Thomas Hagen i 17. mai-komiteen i Måløy.

Han forklarar at dei i Måløy har lagt opp til eit enkelt program der nokre av dei tradisjonelle tinga som vanlegvis skjer på 17. mai vil skje, medan andre nye ting har kome til.

Feir 17. mai saman med oss på fjt.no Det blir ei annleis 17. mai-fering i år, men vi i Fjordenes Tidende vil gjere vårt beste for å spre nasjonaldagsfølelsen til alle lesarane våre.

– Vi legg mellom anna opp til eit rebusløp oppe ved stadion og i trimløypa, og ein kahoot på kvelden, seier Hagen, og håpar flest mogleg blir med.

– Det er ope for alle, så vi håpar flest mogleg går inn på kahooten og tar seg ei runde der, seier Hagen, som fortel at det blir vanskeleg å ha premiar til alle i år, men at det vil bli trekt tre vinnarar på rebusløypa, samt at topp tre på kahooten får premiar.

– Desse vil bli køyrt ut på kvelden, seier Hagen.

Elles vil dagens starte med salutt, kransenedlegging på Moldøen og morgenprosesjon, før flaggene heist på Torget i Måløy. Det vil også bli lagt ned kransar ved bautaen på Torget, ved Linge-monumentet og ved Sør-Vågsøy kirke. Torskangerpoll musikklag tek seg også ei runde og speler ulike stadar i bygdene, ved moloen på Raudeberg, ved betonganlegget i Vågsvåg, på Lekteren i Måløy og ved Kulatoppen omsorgssenter.

– Og så håpar vi jo at mange blir med på å synge Ja, vi elsker klokka 13 saman med heile Norge. Måløy musikklag vil spele på Torget akkurat då, seier Hagen.

Det same vil Torskangerpoll musikklag gjere ved Kulatoppen.

Talar for dagen vil bli publisert på fjt.no, og det vil bli mogleg å sjå både ordførar i Kinn, Ola Teigen sin tale, hovudutalar i Måløy, Øystein Hagen, og russetalane her.

Båtkortesje både i nord og sør

På Raudeberg legg 17. mai-komiteen også opp til eit spennande program. Her blir det mellom anna ein båtkortesje på føremiddagen. Det er Kystkulturlaget som ror Raudeberg-Måløy- Raudeberg med to båtar.

– Her er det berre å henge seg på, seier Gro-Helen Haugen i komiteen.

Dagen startar med salutt og flaggheising, og Torskangerpoll Musikklag speler ved moloen.

– Vi oppmodar dei som vil til å gå ned og sjå, seier Haugen.

Ei overrasking vert også køyrt rundt til alle barn som komiteen ser ut forbi huset på strekninga skulen-Leite-Kapellneset-kyrkja-skulen, og det er berre å følge med, seier Haugen.

Via fjt.no og eigen Facebook-side vil 17. mai-komiteen på Raudeberg vise kransenedlegging av Barbro Silden, gudsteneste frå Totland kyrkje og tale for dagen ved Bjarte Gangeskar.

– Vi utfordrar dykk også gjennom heile dagen å ta turen til ein eller fleire av dei fire fjellpostane vi har på Raudeberg, på Ørna, Børahornet, posten i Kvalheimsvegen og Rystestøylen, og poste eit bilde, avsluttar Haugen.

Festsamling på moloen

Også for kretsen Vågsvåg, Torskangerpoll, Færestrand og Oppedal blir det båtparade.

– Det blir småbåtparade på Vågen. Småbåteigarar blir oppmoda om å ta turen utpå med flagget til topps, fortel Marte-Iren Lade.

Det blir i forbindelse med eit festprogram på moloen i småbåthamna.

Her spelar Torskangerpoll musikklag, det blir song og diktlesing, og tale for dagen er ved Ane Barmen. Talen kan ein også sjå på fjt.no og på Facebook.

Dagen startar med flaggheising på grendehuset.

Skal vekke innbyggjarane og prøve seg på eit tog

På Kvalheim blir det tradisjonell vekking av bygda etter flaggheising om morgonen, og litt seinare er det rebusløp rundt »Bondehauen». På tidleg ettermiddag går det tog frå Hauane til snuplassen og tilbake til skulen.

– Husk god avstand, seier Monika Refvik i komiteen.

På skulen vil ein også dele ut premie til alle barna som har vore med på rebusløp.

Har mykje som skjer i digitalt program

I Deknepollen vil det bli salutt om morgonen og Skavøypoll skulemusikkorps vil spele rundt omkring i bygda.

Ein legg også opp til eit digitalt program som mellom anna inneheld musikkinnslag ved Skavøypoll skulemusikkorps, ungdomens tale for dagen ved Malene Håvik Melheim og Erik Hagevik Birknes, kåring av årets polljabedrift, song ved Småskulekoret ved Skavøypoll skule, tale for dagen ved Birte Sandal Rikstad og kåring av årets polljar.

Heile dette programmet kan du sjå på fjt.no.

Alle saker og videoar på nasjonaldagen vil vere opne og tilgjengelege for alle.