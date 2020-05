Nå ønsker de velkommen til åpen gudstjeneste igjen

Nyheter

Tirsdag 5. mai ble smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger gjort kjent, og regjeringen offentliggjorde 7. mai sin plan for gjenåpningen av Norge. Det innebærer blant annet at man kan samles til gudstjeneste i kirkene igjen, så lenge en følger den oppdaterte covid-19-forskriften.