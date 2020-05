Politiet: – Det er ikke føre for sommerdekk nå

Nyheter

Tidligere i dag valgte politiet å beslaglegge førerkortet til en sjåfør som kjørte av veien ved Alemnningen. Bilen hadde sommerdekk.

– En bil kjørte av veien og i fjellveggen på vei opp mot Almenningsfjellet. Det var snødekke, minus en halv grad og veldig glatt. Bilen var og påsatt sommerdekk, sier innsatsleder Morten Hagen til Fjordenes Tidende.

Bil har kjørt i fjellveggen En bil har kjørt i fjellveggen ved Almenning, ifølge en melding fra Vest politidistrikt.

– I den saken har politiet beslutta og ta midlertidig beslag av førerkort, i og med at bilen ikke var skodd for forholdene, bekrefter han.

Politiet kommer derfor med en sterk oppfordring til bilister som skal ut på snødekte veier:

– Skal du ut å kjøre og det er snø på veien er du som fører ansvarlig for at bilen er skodd for forholdene. Du må ha dekk som fyller kravene i forhold til det føret du kjører på. Spesielt ved morning, kveld eller natt er det fare for at det er ganske glatt. Da må du ha vinterdekk hvis du skal ut og kjøre, sier Hagen.

– Man skal være klar over at om man likevel velger å kjøre og noe skjer, kan man påvente en reaksjon fra politiet i tillegg til at forsikringsselskapet vil stille spørsmål, avslutter Hagen.