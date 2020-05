Mener idrettsforbundet feiltolket smitteveilederen

Presiserer at de minste barna også må forholde seg til én meters avstand

I pressemeldingen fra Norges idretssforbund het det at den nye smitteveilederen for idrett åpnet opp for kontakt mellom de minste. Helsedirektoratet mener denne tolkningen var litt for optimistisk.