Søker om å få bygge fortau

– Parken kulturhus har eit pålegg frå tidlegare Vågsøy kommune om å bygge fortau langs vegen for sikker tilkomst til og frå parkeringsplassen. Ein snakkar her om et fortau langs med fv. 617 i ein lengde på cirka 40 meter, med ein netto bredde på minimum to meter, universelt utforma, med rekkverk av typen Midthaug. Alternativt dobbel betongmur med blomsterbed i staden for rekkverk, kan ein lese i søknaden.