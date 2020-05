Vestland fylke forventer at Stad skipstunnel får oppstartbevilgning i 2021

Styringsgruppen for Stad skipstunnel er veldig glad for at Vestland fylke prioriterer Stad skipstunnel i sitt innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP), og er tydelig på at prosjektet må få oppstartbevilgning i 2021.