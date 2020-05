Feirer årets 17. mai med bilrebusløp og bilbingo

Nyheter

Bremanger kommune har løst årets 17. mai på en kreativ måte. Nasjonaldagen feires i år med litt større avstand blant folk enn tidligere, men samles kan man likevel - bare på en litt annen måte.

I Svelgen blir det bilrebusløp ved Svelgen samfunnshus og bilbingo mellom samfunnshuset og Firda billag.

I Ålfoten kommer isbilen til å kjøre rundt i bygda og dele ut gratis is til barna. Tidligere på dagen arrangeres det også «digitale leker» på sosiale medier.

Bremanger kommune vil også legge ut en egen «kahoot» for barn og voksne på sine sider.

Det vil være mulighet til å følge med på digital gudstjeneste fra Bremanger kyrkje og høre ordførertalen fra Anne Kristin Førde hjemmefra via Fjordenes Tidenes nettside. I tillegg kan du se filmen med « Ja, vi elsker» med ulike innbyggere i kommunen.

Feir 17. mai saman med oss på fjt.no Det blir ei annleis 17. mai-fering i år, men vi i Fjordenes Tidende vil gjere vårt beste for å spre nasjonaldagsfølelsen til alle lesarane våre.

Samtidig vil mye av det tradisjonelle opprettholdes. Salutten vil fremdeles høres i Ålfoten, Kalvåg og Davik, og det blir flaggheising ved Svelgen samfunnshus og Hauge skule.

Skulemusikken, Svelgen songlag og egen solist spiller for beboerne på Svelgen omsorgssenter, og Kalvåg skulemusikk spiller ved Bremanger sjukeheim. Korpset i Davik vil også spille for beboerne på Klokkartunet og musikanter for beboerne ved Haugetun og Hogslia.

Du kan få med deg mye av feiringen hjemmefra på Fjordenes Tidendes nettside i løpet av dagen.