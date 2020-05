Fikk ikke flertall for sitt forslag om redusert halvtidssats

Nyheter

– Skolefritidsordningen (SFO) er et viktig tilbud for ungene, og ikke bare en avlastning for foreldrene. Dette er en arena der ungene blir kjent med venner utenom klasserom og friminuttene, og SFO er noe foreldrene må ha råd til å bruke, sa Geir Oldeide i et innlegg i dagens formannskapsmøte i Kinn, som ble arrangert som et videomøte.