No kan du sjå lokale artistar på den nye digitale scena vår

Nyheter

I Parken kulturhus på Raudeberg har vi no rigga til ei skikkeleg kulturscene. Der har vi opna for at lokale artistar og grupper kan få halde intimkonsertar som altså skal publiserast her på fjt.no. Det blir konsertar utover våren og sommaren.

I morgon, fredag klokka 19.00, kan du sjå den første konserten her på fjt.no.

Ansvarleg redaktør Erling Wåge i Fjordenes Tidende seier at det er mange konsertar og arrangement som har blitt avlyst.

– No vil vi hjelpe lokale artistar til å kunne vise seg fram på den digitale kulturscena vår, seier Wåge.

Først ut på den kulturelle scena er den lokale artisten Sølvi Helen Hopland Aemmer frå Osmundsvåg som bur i Holvik. Sølvi har mange jern i elden. Ho har spelt inn fleire plater, ho held konsertar og ho skriv bøker.

Men ho er kanskje mest kjend for at ho driv Ulvesund fyr som er ein viktig kulturinstitusjon i tidlegare Vågsøy kommune.

Men fredag klokka 19.00 kan du sjå den første digitale konserten som vi har tatt opp.

Teknisk prosjektleiar er Reinhardt Sørgård. Det er han som har filma og redigerer alle konsertane. Han har med seg dyktige lyd- og lysfolk som gjer ein god jobb.

På sendinga vil det bli opplyst eit Vipps-nummer. Det er nummeret til Parken kulturhus. Sjølv om dette er Fjordenes Tidende som arrangerer dette, så skal alle inntekter frå konsertane gå til artistane og til Parken kulturhus som arrangerer konsertane.

Laurdag skal det spelast inn to konsertar på Parken kulturhus som skal visast på fjt.no i neste veke.

Laurdag klokka 16.30 skal fleire lokale ungdommar halde konsert på den digitale scena i Parken kulturhus. Ein konsert som blir filma og som blir publisert på fjt.no neste veke. Laurdag klokka 19.00 skal Isak Søraa halde konsert på den same scena.

– Det nye no er at det blir opna for at publikum kan vere i salen på konsertane som vi tek opp, inntil 50 personar som er i tråd med dei nye reglane. Dei som vil inn på konsertane på laurdag må betale 100 kroner per person. Inntektene går til artisten og Parken kulturhus, seier Wåge.

Han seier Fjordenes Tidende håpar dette kan bli eit lite løft for lokale artistar, og at lesarane vil like å høyre lokale dyktige underhaldarar frå regionen opptre.